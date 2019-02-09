Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) kurucu başkanı Yaşar Sevim, vefatının 10. yılında kabri başında anıldı.

THF’den yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Mezarlığı’ndaki anma töreninde hentbol camiası bir araya geldi.

Yaşar Sevim’in eşi Mahire Sevim, törende yaptığı konuşmada 10 yılın nasıl geçtiğini anlamadığını belirterek, "Her yıl ayrı bir özlemle anıyoruz. Yaşar hoca hentbolun içinde çok değerli yönetici, sporcu, hakem ve antrenör zincirini oluşturdu. Kendisi Türk hentbolunda önemli işlere imza attı. Camiadaki başarılarla mutlu olurdu." ifadelerini kullandı.

Anma törenine Yaşar Sevim’in eşi Mahire Sevim ve oğlu Tolga Sevim’in yanı sıra THF Genel Sekreteri Mutlu Kadıoğlu, eski THF Başkanı Günal Ensari, A Milli Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Okan Halay, Genç Milli Erkek Hentbol Takımı Antrenörü ve THF Eğitim Kurulu Başkanı Murat Bilge, THF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Barbaros Yılmaz, eski Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kılıç, eski basketbolcu ve milli takım antrenörlerinden Orhan Girgin, antrenörler ve sevenleri katıldı.

Tören, okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla sona erdi.

AA