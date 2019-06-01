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Türkiye, güreşteki çıkışını sürdürmek istiyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, İspanya’da gerçekleştirilecek Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda elde edecekleri başarılarla son dönemdeki çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

01 Haziran 2019, Cumartesi 15:39
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Türkiye, güreşteki çıkışını sürdürmek istiyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, İspanya’da gerçekleştirilecek Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda elde edecekleri başarılarla son dönemdeki çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

İspanya’da gerçekleştirilecek şampiyona öncesinde federasyonun internet sitesine açıklamalarda bulunan Aydın, "Geçtiğimiz yıl İtalya’da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonasında sporcularımız 13 madalya kazanmıştı. İspanya’ya madalya sayımızı artırmak için gidiyoruz. Gençlerimiz bizler için çok önemli. Buradan çıkacak güreşçilerimiz bizleri ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda temsil edecekler. O yüzden katıldıkları uluslararası şampiyonalarda elde edecekleri başarılar ve deneyim çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bu yıl tüm yaş kategorilerindeki şampiyonalarda tarihi başarılar aldıklarını kaydeden Aydın, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hep söyledik. Tek bir hedefimiz var oda Ata sporumuz olan Türk güreşini dünyanın zirvesine taşımak. Bu doğrultuda tüm yaş kategorileri için son derece titiz bir şekilde çalışıyoruz. Her sene üzerine koyarak ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye 30 sporcuyla mücadele edecek

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası, 3-9 Haziran tarihlerinde Pontevedra kentinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10’ar sıklette yapılacak. Türkiye, İspanya’daki organizasyonda 30 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Milli takımda yer alan güreşçiler şunlar:

Grekoromen

     55 kilo: Mükremin Aktaş

     60 kilo: Ömer Biçici

     63 kilo: Abdullah Toprak

     67 kilo: Abdulsamet Başar

     72 kilo: İsmail Gün

     77 kilo: Abdurahman Kalkan

     82 kilo: Doğan Kaya

     87 kilo: Bedirhan Tan

     97 kilo: Beytullah Kayışdağ

     130 kilo: Muhammet Hamza Bakır

Erkekler serbest stil

     57 kilo: Ahmet Duman

     61 kilo: Hamza Alaca

     65 kilo: Ahmet Salim Yiğit

     70 kilo: Ömer Faruk Çayır

     74 kilo: Abdulvasi Balta

     79 kilo: Ahmet Batuhan Kış

     86 kilo: Mert Çıkmaz

     92 kilo: Polat Polatçı

     97 kilo: Feyzullah Aktürk

     125 kilo: Paşa Ekrem Karabulut

Kadınlar

     50 kilo: Zehra Demirhan

     53 kilo: Zeynep Yetgil

     55 kilo: Elvira Kamaloğlu

     57 kilo: Özge Fındıkçı

     59 kilo: Nurife Duman

     62 kilo: Gamze Nur Adakan

     65 kilo: Aslı Demir

     68 kilo: Kadriye Aksoy

     72 kilo: Merve Pul

     76 kilo: Mehtap Gültekin

AA

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