Türkiye Güreş Federasyonu, İsmet Atlı’yı unutmadı

Türkiye Güreş Federasyonu, olimpiyat ve dünya şampiyonu İsmet Atlı’yı vefatının 7. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "1960 Roma Olimpiyatları şampiyonu İsmet Atlı’yı 7. ölüm yıldönümünde rahmetle anıyoruz. İsmet Atlı, minderde hem serbest stil hem de grekoromende dünyada madalyalar kazanan ender güreşçilerden biriydi. Karakucak yaparak mindere gelen büyük bir şampiyondu. İyi saz çalan, şiirler okuyan, gazetecilik de yapan kültürlü bir spor adamıydı. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.