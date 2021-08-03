Türkiye - Güney Kore voleybol maç sonucu: 2-3
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek final mücadelesinde Güney Kore ile müthiş bir maç oynadı. 137 dakika süren maçta Filenin Sultanları, çok zorladığı rakibi Güney Kore karşısında 3-2 kaybetti ve yarı final şansını yitirdi. Olimpiyatlarda ilk kez son 8 takım arasına kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı böylece bir ilke imza atmış oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kalan Filenin Sultanları, Güney Kore karşısında ilk seti kazanmasına rağmen çok zorlandı. Filenin Sultanları, iki set üst üste kaybettikten sonra 4. seti alıp maçı final setine taşıdı. Fakat final setinde 15-13 üstünlük kuran Güney Kore yarı finale kalan taraf oldu.
Maçtan notlar
İlk sette Milli Takım 5-2 öne geçti
İlk sette Milli Takım 8-6 önde...
Skor 11-9 oldu ve mola...
İlk sette Milli Takım 18-13 önde...
İLK SETİ KAZANIYORUZ! 25-17
İkinci sette Güney Kore 4-2 öne geçti
İkinci sette Güney Kore 11-6 öne geçti ve mola geldi...
İkinci sette Güney Kore 15-7 öne geçti
İkinci sette Güney Kore 22-14 öne geçti
2.SETİ GÜNEY KORE 25-17 KAZANDI VE DURUMU 1-1 YAPTI
Üçüncü sette Güney Kore 5-1 öne geçti
Üçüncü sette kaptan Eda Erdem'in sayısı ile 15-15 eşitlik geldi ve mola...
İki kez set sayısını çevirdik! Durum 24-24...
3.SETİ GÜNEY KORE 28-26 KAZANDI VE DURUMU 2-1 YAPTI
4.sete iyi başladık! 7-2 öndeyiz...
4.sette durum 14-11 ve mola geldi...
Tuğba Şenoğlu ve Ebrar Karakurt'un katkıları ile 19-14 öndeyiz...
4.SETİ KAZANIYORUZ! 25-18...Skor 2-2
Final setinde Tuğba Şenoğlu'nun sayıları ile 3-2 öndeyiz...
Heyecan yüksek! Durum 6-5 oldu
12-10 gerideyiz ve mola...
FİNAL SETİNİ 15-13 KAYBETTİK
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1422716569692561410
Sayı dağılımı
Meryem Boz – 24 sayı
Eda Erdem Dündar – 15 sayı
Zehra Güneş – 14 sayı
Tuğba Şenoğlu – 8 sayı
Meliha İsmailoğlu – 8 sayı
Ebrar Karakurt – 7 sayı
Şeyma Ercan – 4 sayı
Hande Baladın – 3 sayı
Cansu Özbay – 2 sayı
Naz Aydemir Akyol – 1 sayı
İlk kez son 8'e kaldık
B Grubu’nda aldığı 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. olarak adını çeyrek finale yazdıran "Filenin Sultanları", tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kaldı ancak çeyrek finalde Güney Kore'ye kaybetti.