Türkiye - Güney Kore voleybol maç sonucu: 2-3

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kalan Filenin Sultanları, Güney Kore karşısında ilk seti kazanmasına rağmen çok zorlandı. Filenin Sultanları, iki set üst üste kaybettikten sonra 4. seti alıp maçı final setine taşıdı. Fakat final setinde 15-13 üstünlük kuran Güney Kore yarı finale kalan taraf oldu.

Maçtan notlar

İlk sette Milli Takım 5-2 öne geçti

İlk sette Milli Takım 8-6 önde...

Skor 11-9 oldu ve mola...

İlk sette Milli Takım 18-13 önde...

İLK SETİ KAZANIYORUZ! 25-17

İkinci sette Güney Kore 4-2 öne geçti

İkinci sette Güney Kore 11-6 öne geçti ve mola geldi...

İkinci sette Güney Kore 15-7 öne geçti

İkinci sette Güney Kore 22-14 öne geçti

2.SETİ GÜNEY KORE 25-17 KAZANDI VE DURUMU 1-1 YAPTI

Üçüncü sette Güney Kore 5-1 öne geçti

Üçüncü sette kaptan Eda Erdem'in sayısı ile 15-15 eşitlik geldi ve mola...

İki kez set sayısını çevirdik! Durum 24-24...

3.SETİ GÜNEY KORE 28-26 KAZANDI VE DURUMU 2-1 YAPTI

4.sete iyi başladık! 7-2 öndeyiz...

4.sette durum 14-11 ve mola geldi...

Tuğba Şenoğlu ve Ebrar Karakurt'un katkıları ile 19-14 öndeyiz...

4.SETİ KAZANIYORUZ! 25-18...Skor 2-2

Final setinde Tuğba Şenoğlu'nun sayıları ile 3-2 öndeyiz...

Heyecan yüksek! Durum 6-5 oldu

12-10 gerideyiz ve mola...

FİNAL SETİNİ 15-13 KAYBETTİK









Sayı dağılımı

Meryem Boz – 24 sayı

Eda Erdem Dündar – 15 sayı

Zehra Güneş – 14 sayı

Tuğba Şenoğlu – 8 sayı

Meliha İsmailoğlu – 8 sayı

Ebrar Karakurt – 7 sayı

Şeyma Ercan – 4 sayı

Hande Baladın – 3 sayı

Cansu Özbay – 2 sayı

Naz Aydemir Akyol – 1 sayı





İlk kez son 8'e kaldık

B Grubu’nda aldığı 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. olarak adını çeyrek finale yazdıran "Filenin Sultanları", tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kaldı ancak çeyrek finalde Güney Kore'ye kaybetti.







