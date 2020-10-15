UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup mücadelesinde Sırbistan karşısına büyük umutlarla çıkan Ay-Yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü mücadelede rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Türk Telekom Stadı’nda oynanan maça istediği gibi başlayamayan A Milli Takımımız, 21. dakikada Sergej Milinkovic-Savic’in attığı golün ardından ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Oyunun ikinci yarısında Aleksandar Mitrovic’in penaltıdan farkı 2’ye yükseltmesi sonrasında hareketlenen Şenol Güneş’in öğrencileri, 56. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun golüyle farkı 1’e indirdi. Oyunun 76. dakikasında da Hakan’ın asistini iyi değerlendiren Ozan Tufan, maça dengeyi getirdi.

Türkiye, liderlik şansını son maçlara taşıdı

Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki taraf da skoru değiştiremeyince mücadele 2-2 sona erdi. Ay-Yıldızlılar, bu sonuçla grubunda 4. maçlar sonunda puanını 3’e yükseltti. Grubun ilk iki sırasında yer alan Rusya ve Macaristan’ın 0-0 berabere kalması sonrasında önemli bir fırsatı kaçıran Türkiye, liderlik şansını son maçlara taşıdı. Grubun sıradaki maçında 15 Ekim’de Rusya’yı ağırlayacak olan A Milliler, son mücadelesinde ise 18 Ekim’de Macaristan’a deplasmanda konuk olacak. Ay-Yıldızlılar’ın 4. hafta sonunda lider Rusya’yla arasında 5, ikinci Macaristan’la 4 puan bulunuyor.

Türkiye gruptan nasıl lider çıkar?

Türkiye'nin grubu ilk sırada tamamlayıp B Ligi’nden A Ligi’ne yükselebilmesi için son 2 maçını yenip bu iki takımın da kalan diğer maçlarını da kayıpla tamamlaması gerekecek. Millilerimiz, eğer mucizeye imza atamazsa B Ligi’ne tutunmaya çalışacak. Sıralamada sadece 1 puan gerimizde bulunan Sırbistan’a geçilip grubu sonuncu tamamlamamız halinde ise C Ligi’ne geçiş yapma ihtimalimiz de var.

Uluslar Ligi'nde lider olmak neden önemli?

Uluslar Ligi grup aşamalarını ilk sırada tamamlamanın 2022 Dünya Kupası için de ayrı bir önemi bulunuyor. 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri’ni ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak bu turnuvanın eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek. Buradan da 3 takım, Katar’daki organizasyonun içinde olmaya çalışacak.