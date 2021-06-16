Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 Türkiye puan durumu ve kalan maçları... Türkiye kaçıncı sırada?
EURO 2020’ye İtalya mağlubiyeti ile başlayan A Milli Takım, A Grubu 2. maçında Galler ile kozlarını paylaşıyor. İtalya maçında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası Türkiye’nin Galler ve İsviçre ile oynayacağı maçlar çok büyük öneme sahip oldu. Bakü’de Galler'i devirmek isteyen Ay Yıldızlılar, gözünü grubun diğer maçı olan İtalya-İsviçre karşılaşmasına çevirecek. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruplarda puan eşitliği halinde nelere bakılacak? En iyi 3.'lük için nelere bakılacak? EURO 2020 Türkiye puan durumu ve kalan maçları ile ilgili detaylar haberimizde.
A Milli Takım , EURO 2020'deki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaşıyor. Açılışı İtalya karşısında yapan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Milli Takım, Galler karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. A Grubu'ndaki bir diğer maç ise İtalya ile İsviçre arasında oynanacak. Millilerimiz aynı zamanda bu karşılaşmadan çıkacak skoru da bekleyecek. İtalya'nın 3 puanı bulunurken, Galler ile İsviçre 1 puanda. Milliler ise henüz puansız son sırada.
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Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2020 A Grubu puan durumu
1- İtalya / 3 puan
2- İsviçre / 1 puan
3- Galler / 1 puan
4- Türkiye / 0 puan
Gruplarda puan eşitliği halinde nelere bakılacak?
■ Takımlar arasındaki gol averajı
■ Takımlar arasında atılan gol sayısı
■ Gruptaki gol averajı
■ Grupta atılan gol sayısı
■ Fair-Play puanı
■ Elemeler genel sıralama
En iyi 3.'lük için nelere bakılacak?
■ En çok puan toplayana
■ Gol averajına
■ Atılan gol sayısına
■ Fair-Play puanına
■ Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.)
Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'nda İtalya, 1 maçı eksik İtalya 3 puanla liderlik koltuğunda. Galler-İsviçre maçının 1-1 sona ermesi A Milli Takımımız'ın gruptan çıkma şansı adına sevindiriciydi. Milliler Galler ve İsviçre maçlarıyla A Grubu'na nokta koyacak. Buradan alacağımız 6 puan ya da 1 galibiyet ve 1 beraberlikle elde edeceğimiz 4 puan, bizi bir üst tura çıkarabilir.
Goller de çok önemli
24 takımın 4'erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada Son 16 Turu'na, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak. Bu yüzden sadece galibiyetler, alacağımız puanlar değil, en iyi üçüncü olma yolunda atacağımız ya da kalemizde göreceğimiz gollerin sayısı da bizim kaderimizi etkileyecek.
EURO 2020 A Grubu fikstürü
11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre: 1-1
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
EURO 2020 gruplarda kaç takım üst tura yükselecek?
Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar direkt olarak üst tura yükselirken, 6 grupta 3. sırayı alan en iyi 4 takım da üst tura yükselme başarısı gösterecek.