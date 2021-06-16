A Milli Takım , EURO 2020'deki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaşıyor. Açılışı İtalya karşısında yapan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Milli Takım, Galler karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. A Grubu'ndaki bir diğer maç ise İtalya ile İsviçre arasında oynanacak. Millilerimiz aynı zamanda bu karşılaşmadan çıkacak skoru da bekleyecek. İtalya'nın 3 puanı bulunurken, Galler ile İsviçre 1 puanda. Milliler ise henüz puansız son sırada.

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Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2020 A Grubu puan durumu

1- İtalya / 3 puan

2- İsviçre / 1 puan

3- Galler / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

Gruplarda puan eşitliği halinde nelere bakılacak?

■ Takımlar arasındaki gol averajı

■ Takımlar arasında atılan gol sayısı

■ Gruptaki gol averajı

■ Grupta atılan gol sayısı

■ Fair-Play puanı

■ Elemeler genel sıralama

En iyi 3.'lük için nelere bakılacak?

■ En çok puan toplayana

■ Gol averajına

■ Atılan gol sayısına

■ Fair-Play puanına

■ Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.)

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'nda İtalya, 1 maçı eksik İtalya 3 puanla liderlik koltuğunda. Galler-İsviçre maçının 1-1 sona ermesi A Milli Takımımız'ın gruptan çıkma şansı adına sevindiriciydi. Milliler Galler ve İsviçre maçlarıyla A Grubu'na nokta koyacak. Buradan alacağımız 6 puan ya da 1 galibiyet ve 1 beraberlikle elde edeceğimiz 4 puan, bizi bir üst tura çıkarabilir.

Goller de çok önemli

24 takımın 4'erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada Son 16 Turu'na, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak. Bu yüzden sadece galibiyetler, alacağımız puanlar değil, en iyi üçüncü olma yolunda atacağımız ya da kalemizde göreceğimiz gollerin sayısı da bizim kaderimizi etkileyecek.

EURO 2020 A Grubu fikstürü

11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre: 1-1

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

EURO 2020 gruplarda kaç takım üst tura yükselecek?

Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar direkt olarak üst tura yükselirken, 6 grupta 3. sırayı alan en iyi 4 takım da üst tura yükselme başarısı gösterecek.