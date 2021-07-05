Türkiye, grekoromen stilde dünya şampiyonu!

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da düzenlenen organizasyonun ilk 3 gününde grekoromen stilde büyükler ve gençler müsabakaları gerçekleştirildi.

Büyüklerde 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Türk Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu. Bu kategoride Mükremin Aktaş, Kürşat Kiraz ve Ahmet Talha Kacur altın, Mehmet Ali Yiğit ile Kadir Kuş ise gümüş madalya elde etti. Mustafa Baki, Muhammet Akdeniz, Bayram Aksu, Mustafa Kılınç ve Ferhat Binici ise bronz madalya kazandı.

Gençlerde ise 1 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi olan milliler, dünya üçüncülüğünü elde etti. Bu kategoride Kadir Mert Türkmen gümüş, Hamza Kurak, Kemal Yıldız, Alihan Bayraktar ve Abdi Polat ise bronz madalyaya ulaştı.

Organizasyona serbest stil müsabakalarıyla devam edilecek. Şampiyona, 8 Temmuz’da tamamlanacak.

AA