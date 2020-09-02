Motorsporlarının zirvesi olan Formula 1, 2005-2011 yılında ülkemizde düzenlendi. Türkiye, son 9 yılda bu organizasyona hasret kaldı. Ancak Türkiye GP, geçtiğimiz haftalarda resmen geri dönmüştü. Bu anlamda İntercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, dün düzenlediği tanıtım toplantısında tüm detayları şeffaf bir şekilde anlattı. İşte Ak’ın açıklamalarından ön plana çıkanlar şöyle: “Türkiye’nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisine sahibiz. Bu büyük organizasyonda 100 bin kişiyi pistimizde ağırlayacağız.”

‘Dünyanın en ucuz biletleri’

“İnsanlarımız bu heyecana dilediğince ortak olabilsin diye, Formula 1 yönetimi ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda bilet fiyatlarını, Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 TL’ye gelecek şekilde belirledik. Biletler 3 günlük kombine olarak kısa bir süreliğine bu fiyata göre satın alınabilecek. Sadece 90 TL ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini biz satacağız.”

‘F1 bizi çok önemsiyor’

“100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri uygulayarak ağırlayacağız. Bu yıl salgın kapsamında yarışlarda da birçok tedbir uygulanıyor. Takvimde Portekiz ve Rusya ile birlikte Türkiye yarışı da seyircili yapılacak. Bu sebeple Formula 1 yönetiminin de çok önem verdiği bir yarışız. Devletimiz ve ilgili kamu kurumlarımızın da desteğiyle çok başarılı ve aynı zamanda alınacak önlemler ile izleyicilerimiz için güvenli bir etkinlik planlıyor olacağız.”

‘Kalıcı olmak istiyoruz’

“Dünya böylesine zorlu bir yıl geçirirken devletimize yük olmadan bu büyüklükte bir organizasyonu ülkemize kazandırdığımız için çok gururlu ve mutluyuz. Yarışı başarılı bir şekilde organize ettiğimiz takdirde önümüzdeki yıl başlayacak uzun süreli bir kontratın kapısını da aralamış olacağız. Ayrıca Formula 1’in resmi hesaplarından Türkiye yarışının duyurulması ile tüm dünyadan gelen ilgi ve heyecan Formula 1 yönetimini de oldukça şaşırttı ve yarışımızın kalıcı olarak takvimde yer alması ihtimali güçlendi. Yarış 200 ülkede 2 milyar kişi tarafından izleneceğini ve ülkenin tanıtımına çok büyük katkısı olacak.”

Tarihe geçen kaza!

13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde pilotlar da bir hayli heyecanlı. Bu arada tarihe geçen olaylardan bir tanesi bu sene Avusturya'da oldu. Ferrari pilotu Sebastian Vettel, gelecek sezon kendi koltuğunu alacak olan Carlos Sainz'a çarpıp spin atmıştı. 4 kez dünya şampiyonu Alman pilotun yaşadığı bu kaza F1 tarihinde yer aldı.