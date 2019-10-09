Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda 7 Ekim’de başlayan şampiyonada, 43 kulüpten 33’ü kadın 121 sporcu mücadele etti. Organizasyonda, kadınlar 48 kiloda Nursultan Uzun, 52 kiloda Semra Kalender, 56 kiloda Döndü Kanat, 60 kiloda Döndü Yeşilyurt, 67,5 kiloda Gülistan Özdemir, 75 kiloda Meltem Tırıklı, 82,5 kiloda Bircan Şimşek, 90 kiloda Ümran Öztürk birinciliği elde etti.

Döndü Kanat, 75, 60 ve 110 kilo kaldırarak, toplamda 245 kiloyla Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Erkeklerde ise 56 kiloda Recep Çiftçi, 60 kiloda Okan Namerttepe, 67,5 kiloda Gökçe Yavuz, 75 kiloda Ömer Galip Kesim, 82,5 kiloda Şehmuz Çevik, 90 kiloda Gökhan Terletme, 100 kiloda Mesut Göktepe birinciliğe ulaştı.

Federasyon başkanı Hasan Sayyıdan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonada farklı kategorilerde derece elde eden sporcuların, kasım ayında Mısır’da gerçekleştirilecek Görme Engelliler Dünya Powerlifting ve Bench-Press Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edeceğini belirtti.

Sayyıdan, "Görme engelliler, takım sporlarına daha çok önem veriyor, haltere ilgi biraz düşük. Ancak sağlanacak başarılarla bu spora da ilginin artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Döndü Kanat: "Biz engelli değiliz, engellenen insanlarız"

Organizasyonda 56 kiloda birinci olan Ankara Galip Engelliler Spor Kulübü sporcusu Döndü Kanat, "Kendi kilomda Türkiye rekoru kırdım. Bu yarışmaya hazırlanmak için sıkı antrenman çalışmaları yaptık. Biz engelli değiliz, engellenen insanlarız. Bunu aştığımızda engel de aşılır zaten, bunu gösterdik." ifadelerini kullandı.

Kadınlar 48 kiloda birinci olan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Nursultan Uzun ise yarışmada derece elde edebilmek için uzun süredir antrenmanlarını sürdürdüğünü, Mısır’dan madalyayla dönmeyi hedeflediğini söyledi.

AA