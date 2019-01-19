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Türkiye Golf Turu'nda 10 profesyonel golfçü mücadele ediyor

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2019 faaliyet takviminde yer alan Türkiye Golf Turu öncesinde profesyonel golfçüler için organize edilen “Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası” Antalya’da Belek’te başladı.

19 Ocak 2019, Cumartesi 21:26
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Türkiye Golf Turu'nda 10 profesyonel golfçü mücadele ediyor

Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası, Antalya’nın Serik ilçesinde başladı.

Türkiye Golf Federasyonunca Belek Turizm Merkezi’ndeki Cornelia Golf Kulübünde düzenlenen turnuvada, 10 profesyonel golfçü mücadele ediyor.

Organizasyonun ilk gününü, National AGGA’dan Fahrettin Kök 71 gross skorla lider tamamladı. Ferdi lisanslı Ulaş Karataş 74 gross skorla ikinciliği elde ederken, Serik BGA’dan Ali Altıntaş, ferdi lisanslı Mustafa Hocaoğlu ve Serik BGA’dan Hamza Sayın ise 76 gross skorla üçüncülüğü paylaştı.

Eleme müsabakasını ilk 6’da tamamlayan profesyonel golfçüler, 10 ayaktan oluşan 2019 Türkiye Golf Turu’nda oynamaya hak kazanacak.

Turnuva, yarın oynanacak müsabakalarla sona erecek.

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