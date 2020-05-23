Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 26 Mayıs salı günü saat 00.00'a kadar istisnalar hariç, 81 il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde uygulanacak 4 günlük kısıtlamada, arife günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Bayram günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.



