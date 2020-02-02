Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonası, Didim’de sona erdi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası, bugün yapılan karşılaşmalarla tamamlandı. Didim Spor Salonu’nda 30 Ocak’ta 281 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyonanın son gününde, yapılan müsabakaların ardından madalya ve kupa töreni düzenlendi.

Törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Belediye Başkan Vekili Yusuf Deveci ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu yöneticileri katıldı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Uğurlaş, çok başarılı bir organizasyonun geride kaldığını kaydederek, "Masa tenisi 7’den 70’e herkesin çok rahatlıkla oynayabileceği, sakatlanma riskinin çok az olduğu bir spor dalı. Sevilen ve yaygın bir spor dalı. Bunu daha da yaygınlaştırmak peşindeyiz." diye konuştu.