EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşı karşıya geliyor. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çaldı. Dias'ın yardımcılıklarını ise Rui Tavares ve Paulo Soares üstlendi.

Türkiye ile Galler arasında oynanan karşılaşmada Bakü Olimpiyat Stadı’nda A Milli Takım , büyük bir destekle karşılandı. Ay-yıldızlı ekibin kadrosu okunurken ve maç için sahaya çıkarken tribünlerden tezahüratlar ve alkışlar yükseldi. Pandemi tedbirleri nedeniyle 69 bin kişilik Olimpiyat Stadı’na 33 bin taraftar alındı. Tribünlerin çok büyük bölümünde Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler yer aldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallandı.

Tribünde "Tek millet iki devlet" yazılı pankart da açıldı. Bakü Olimpiyat Stadı’nın tribünlerinde az sayıda Galler taraftarı da yer aldı. Karşılaşma öncesinde Türk Milli marşı tribünleri dolduran taraftarlarla birlikte büyük bir coşkuyla okundu.





Maç öncesi tören yapıldı

Türkiye-Galler karşılaşması için Bakü Olimpiyat Stadı’nda kısa bir tören düzenlendi. Saha zeminine Avrupa Şampiyonası Kupası’nın görselinin olduğu bir pankart serilirken, stat ekranlarında da 1960’dan bugüne kadar kazanılan Avrupa Şampiyonlukları’nın görüntüleri yer aldı.

George Floyd anıldı

Karşılaşma öncesinde, ABD’nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs’ta polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd anıldı.

İki takım oyuncuları, başlama vuruşundan önce diz çökerek ırkçılığa karşı mesaj verdi.