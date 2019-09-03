Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Turkcell arasındaki ana sponsorluk anlaşması 2021 yılına kadar uzatıldı. Turkcell ile TFF arasındaki sponsorluk anlaşmasında imzalar dijital olarak atıldı.

İmza törenine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Baykan, Ali Düşmez ve Selim Soydan, genel sekreter Kadir Kardaş, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile milli takım futbolcuları katıldı.

Törende ilk olarak, milli takım için hazırlanan ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) serüvenine marş olarak eşlik edecek #bisizikonuşuruz reklam filmi izlettirildi.

‘Gönlümüzdeki yeri ayrı’

TFF Başkanı Özdemir, “Bu imzayla, Türk sporunun en büyük destekçilerinden Turkcell ile 2002 yılında başlayan ve 17 yıldır kesintisiz olarak süren iş ortaklığımızda yeni bir döneme daha adım atıyoruz. Günümüzde güçlü sponsorların desteği çok değerli ve bu nedenle Turkcell ile olan yol arkadaşlığımızı çok önemsiyoruz, bu anlaşmanın milli takımımıza daima artı değer kattığına inanıyoruz. Turkcell’in katacağı sinerji, Şenol Güneş hocamız ve genç kadromuzla hedeflediğimiz yeni zaferlere imza atmamız için itici güç olacaktır. Milli takım ruhuna sahip çıkıp, her şartta desteğini güçlü bir şekilde hissettiren, engelli futboluna sahip çıkması nedeniyle gönlümüzde ayrı yeri olan Turkcell’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Her zaman destekliyoruz’

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da, 17 yıldır süren beraberliğin önemine değinerek, “Türkiye’nin Turkcell’i Türkiye’nin hizmetinde, insanımızın hizmetinde. Buradan aldığımız enerjiyle dünyada nerede kime nasıl hizmet ederiz diye koşmanın peşinde. Bugün Nepal’den Karayipler’e kadar farklı ülkelerde dijital ürünleriyle hizmet veren bir marka haline geldik. Milli takımlarımızı her alanda destekliyoruz. Geçen yıl Ampute Milli Takımımızın başarılarıyla gururlandık. Milli Takımımızın Turkcell olarak her zaman yanında olacağız. Başarıları birlikte kutlayacağız” açıklamasını yaptı.