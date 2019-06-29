Türkiye, fotoğraf yarışmasında dünya üçüncüsü

İZMİR, (DHA)- KARAYİP Denizi'nde yer alan Antigua'da 6-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 2019 Optimist Dünya Şampiyonası öncesi düzenlenen Optimist Dünya Şampiyonası Takım Fotoğraf Yarışması'nda Türkiye, üçüncü oldu. Türkiye Yelken Federasyonu Medya Sorumlusu Sedat Yılmaz'ın Optimist Milli Takımı sporcularını Çanakkale Şehitler Abidesi'nin altında ay-yıldızlı bayrağımızla çektiği fotoğraf, 64 ülkenin katıldığı yarışmada Bermuda ile dünya üçüncülüğünü paylaştı. Yarışmada birinci Cayman Adaları olurken, ikinciliği Uruguay elde etti. Yarışmanın ödül töreni 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirilecek.



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