Türkiye, FIFA dünya klasmanında 37. sıraya yükseldi

FIFA’nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitartık’ı 6-0 ve Karadağ’ı 2-1 yendiği maçlar sonrası iki basamak yükselerek 1472 puanla 37. sırada yer aldı.

Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. Brezilya ikinci, Fransa üçüncü basamaktaki yerini korudu. Meksika, 5 basamak düşerek 14’üncülüğe geriledi ve ilk 10’un dışında kaldı. Ay-yıldızlıların bulunduğu grubu lider bitiren ve Dünya Kupası’na doğrudan giden Hollanda ise bir sıra yükselerek 10. sıraya yerleşti.

Bu arada Ekvator Ginesi, 12 basamak yükselerek en büyük çıkışı yaptı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Aralık’ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1- Belçika 1828 -

2- Brezilya 1826 -

3- Fransa 1786 -

4- İngiltere 1755 1

5- Arjantin 1750 1

6- İtalya 1740 -2

7- İspanya 1704 -

8- Portekiz 1660 -

9- Danimarka 1654 1

10- Hollanda 1653 1