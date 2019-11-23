Türkiye, FIBA Olimpiyat Elemeleri kura çekiminde üçüncü torbada

FIBA, Türkiye’nin de dahil olduğu 16 ülkenin mücadele edeceği FIBA Olimpiyat Elemeleri 2020'nin, kura çekimi öncesinde torbaları açıkladı. Türkiye A Erkek Basketbol Milli Takımı kuraya 3’üncü torbadan katılacak.

Kura çekimi için açıklanan torbalar ve sıralamalar, Çin'de düzenlenen FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası sonrasında oluşan FIBA Dünya Sıralaması doğrultusunda belirlendi.

Kura çekimi torbaları ve ülke sıralamaları şu şekilde oluştu:

1. Torba: Sırbistan, Yunanistan, Litvanya, Rusya

2. Torba: Çekya, Brezilya, İtalya, Polonya

3. Torba: Hırvatistan, Türkiye, Slovenya, Porto Riko

4. Torba: Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Kanada

5. Torba: Yeni Zelanda, Meksika, Çin, Kore

6. Torba: Angola, Tunus, Senegal, Uruguay

FIBA Olimpiyat Elemeleri kura çekimi töreni, hem erkekler hem de kadınlar için 27 Kasım Çarşamba günü İsviçre’deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak.

Kura çekimi ile 5 FIBA bölgesinden elemelere katılacak olan takımlar, coğrafik olarak dengelenmiş şekilde 6 takımdan oluşan, 4 gruba dağıtılacak. Tören FIBA’nın YouTube kanalı ve Facebook hesabı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri, 23-28 Haziran 2020 tarihleri arasında Kanada (Victoria), Hırvatistan (Split), Litvanya (Kaunas) ve Sırbistan’ın (Belgrad) ev sahipliğinde dört ayrı şehirde gerçekleştirilecek ve gruplarını lider tamamlayan 4 takım Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanacak.