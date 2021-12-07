Türkiye, FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’ndaki yerini korudu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nin ilk penceresinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. Bir önceki sıralamada 16’ncı sıraya gerileyen Türkiye, puanını 487,7’den 495,2’ye çıkarsa da 16’ncı sıradaki yerini korudu.

Elemelerde alınan güçlü sonuçlar, özellikle Avrupa'da Litvanya, Belçika ve İsveç, Afrika'da Fildişi Sahili ve Yeşil Burun Adaları ve Asya'da Suudi Arabistan adına FIBA Dünya Sıralaması’nda değişikliklere yol açtı.

Litvanya bir sıra yükselerek 8’inci sırada İtalya’nın üstüne çıkarken, Belçika 2 basamak yükselerek 36’ncı sıraya, İsveç ise 57’nci sıradan 51’e yükseldi.

Dünya sıralamasındaki en büyük hamleyi, geçtiğimiz yaz FIBA AfroBasket'te yarı finalist olarak 100’üncü sıradan 74’üncü sıraya yükselen Yeşil Burun Adaları yaptı. Asya’da ise Suudi Arabistan 8 basamak yükselerek, 79’uncu sıraya yerleşti.

Yeni sıralamanın tanıtılmasından dört yıl sonra erkeklerde milli takım basketbolu 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na giden yeni bir döngüye girerken, puan hesaplamasında dikkate alınan bölge ağırlıkları (C), son sekiz yılda dünya düzeyindeki FIBA müsabakalarındaki bölgesel performanslarına dayalı olarak ayarlandı.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ilk 20 sıra şu şekilde:

1. ABD 763,3 puan

2. İspanya 724,1 puan

3. Avustralya 690,7 puan

4. Slovenya 676,3 puan

5. Fransa 671,9 puan

6. Sırbistan 664,6 puan

7. Arjantin 656,6 puan

8. Litvanya 649,5 puan

9. İtalya 646,9 puan

10. Yunanistan 641,0 puan

11. Almanya 602,6 puan

12. Çekya 577,9 puan

13. Polonya 560,8 puan

14. Rusya 545,2 puan

15. Brezilya 542,3 puan

16. Türkiye 495,2 puan

17. Venezuela 490,9 puan

18. Kanada 488,8 puan

19. Porto Riko 467,0 puan

20. Dominik Cumhuriyeti 465,7 puan



