Fenerbahçe için 6 Ağustos Perşembe, tarihi bir gün oldu. Sarı-Lacivertliler, saat 14.30’dan 19.07’ye kadar yaklaşık 90 dakikada bir transfer açıkladı. İmza rüzgarı Mert Hakan Yandaş ile başladı, Gökan Gönül ve Caner Erkin ile devam etti ve Filip Novak ile bitti. Müthiş operasyon, sosyal medyada da gündemin ilk sırasında yer aldı. Fenerbahçe’nin transferleriyle ilgili yüz bünlerce mesaj atıldı, paylaşım yapıldı. Spor kanallarında gün boyunca Sarı- Lacivertliler’in peş peşe açıkladığı yıldızlar konuşuldu. Gazetelerin de dün manşetlerini Fenerbahçe’nin transfer bombaları süsledi.