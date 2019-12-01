Türkiye EURO 2020’de A Grubu’nda

Avrupa Şampiyonası’nın 60. yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle tarihte ilk kez 12 farklı ülkedeki 12 farklı şehirde oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerinde kura çekimi, Romanya’nın Başkent’i Bükreş’te çekildi. Kuraya üçüncü torbadan katılan Türkiye, 1. torbadan İtalya, 2. torbadan İsviçre ve son torbadan da Galler’le, turnuvanın birbirlerine en uzak iki ev sahibinin (Roma (İtalya)-Bakü (Azerbaycan) arası 3.120 km.) yer aldığı A Grubu’na düştü.

Seyirci desteği olacak

Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan İtalya’nın yer aldığı A Grubu’na düşen A Milli Takımımız, böylece kupanın 12 Haziran 2020’deki açılış maçını oynama hakkını elde etti. 12 Haziran’da İtalya ile rakibin sahası Roma Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak Ay-Yıldızlılar, gruptaki kalan iki maçını ise grubun diğer ev sahibi olan ve seyirci desteğini ciddi anlamda hissedeceğimiz Azerbaycan’ın Başkent’i Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda oynayacak.

Ölüm grubu F oldu...

Milliler, 17 Haziran’da İsviçre’yle, 21 Haziran’da da Galler ile karşılaşacak. 24 takımın 6 grupta 4’erli olarak yer aldığı organizasyonda gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 takımın yanı sıra en iyi puana sahip 4 üçüncü, adını son 16 Turu’na yazdıracak. Bu arada kupanın ölüm grubu ise F Grubu oldu. Bu grupta son Avrupa Şampiyonu Portekiz, son finalist Fransa, grubun ev sahibi Almanya yer alırken, 4. torbadan ise Uluslar Ligi Play-Off A ya da D Grubu birincisi olacak.

Rakiplerimizi tanıyalım

İTALYA

2018 Dünya Kupası’na katılamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İtalyanlar, Galatasaray’ın da eski hocası olan Roberto Mancini’nin göreve gelmesiyle birlikte adeta şaha kalktı. Gök Mavililer, elemelerde J Grubu’nda süper bir performans göstererek, 10 maçının 10’unu da kazanarak lider olarak finallerin yolunu tuttu. Kadrosunda son dönemde büyük bir gençleşmeye de giden İtalyanlar’ın en dikkat çeken oyuncularının başında, elbette PSG’de forma giyen orta saha oyuncusu Marco Verratti ve Chelsea’den Jorginho geliyor. Ayrıca kalede Milan’dan Donnarumma, savunmada Juventus’tan Bonucci ile Chiellini, forvette de Bellotti, rakibin diğer etkili silahları. Rakibimizle bugüne kadar 10 kez karşılaştık, hiç galibiyet alamazken, 3 kez berabere kaldık ve 7 kez de mağlup olduk. Gök Mavililer, son Avrupa Şampiyonası olan 2016’daki finallerde Almanya’ya çeyrek finalde kaybetti.

İSVİÇRE

Özellikle Almanya Ligi’nde oynayan futbolculardan kurulu bir takım olan İsviçre Milli Takımı’nı, bir dönem Samsunspor’da görev yapan ve Karadeniz ekibini küme düşüren Vladimir Petkovic çalıştırıyor. 2014 yılından beri İsviçre’nin başında olan Petkovic, takımıyla birlikte elemelerde zorlansa da D Grubu’ndan Danimarka’nın 1 puan önünde 17 puanla lider çıkmayı başardı. EURO 2016’ya ikinci turda veda eden, savunmada Elvedi ve Akanji gibi iki iyi stopere sahip olan ekibin en önemli yıldızı olarak ise Arsenal’de kariyerini sürdüren orta saha oyuncusu Granit Xhaka gösteriliyor. Ayrıca orta alanda Denis Zakaria ve forvet hattında Emboli de, İsviçre’nin tehlikeli ayakları olarak ön plana çıkıyor. Rakibimizle 15 maçta karşı karşıya geldik, 8 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadık. Yediğimiz 20 gole, 21 golle karşılık verdik.

GALLER

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na EURO 2016’da katılma başarısı gösteren Galler, Fransa’daki organizasyonda yarı finali görmüş, ancak bu turnuvada kupayı kazanan Portekiz’e mağlup olmuştu. EURO 2020 elemelerinde Galler, Manchester United’ın efsane oyuncularından Ryan Giggs’in teknik direktörlüğünde E Grubu’nda son maçta final biletini, Macaristan’ı 2-0 yenerek, 17 puanlı Hırvatistan’ın ardından 14 puanla ikinci olarak kaptı. Kadrosunun çoğunluğu İngiltere’de oynayan isimlerden kurulu Ada temsilcisinin elbette en önemli yıldızı, Real Madrid’de sıkıntılı bir dönem geçiren Gareth Bale. Real’li oyuncunun yanı sıra orta alanda Juventus’ta kariyerini sürdüren Aaron Ramsey ve Tottenham’ın sol beki Ben Davies de, Galler’in etkili oyuncuları olarak ilk sırada yer alıyor. Galler’le 6 kez rakip olduk, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet aldık. Yediğimiz 10 gole, 7 golle cevap verdik.

M.Çağrı Davran