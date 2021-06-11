Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020 başladı, açılış Türkiye-İtalya maçıyla yapıldı. Şenol Güneş yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı 3-0 mağlup tamamladı. Bu maçın ardından Galler-İsviçre maçının önemi bir hayli arttı. Milli Takımımız, 16 Haziran'daki Galler ve 20 Haziran'daki İsviçre maçlarını ise kardeş Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

EURO 2020 A Grubu puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?

1- İtalya / 3 puan

2- İsviçre / 0 puan / 1 maçı eksik

3- Galler / 0 puan / 1 maçı eksik

4- Türkiye / 0 puan

Türkiye'nin kalan maçları... EURO 2020 A Grubu fikstürü

11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

EURO 2020 hangi ülkelerde yapılacak?

UEFA'nın 60. yılı dolayısıyla 11 ülkede gerçekleşecek olan organizasyona; Roma (İtalya), Glasgow (İskoçya), Londra (İngiltere), Sevilla (İspanya), Amsterdam (Hollanda), Kopenhag (Danimarka), Münih (Almanya), Bükreş (Romanya), Budapeşte (Macaristan), St. Petersburg (Rusya) ve Bakü (Azerbaycan) şehirleri ev sahipliği yapacak. 11 farklı ülkede oynanacak olan karşılaşmalarda, ev sahipleri olmasına karşın Romanya ve Azerbaycan boy gösteremeyecek.

EURO 2020 gruplarda kaç takım üst tura yükselecek?

Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar direkt olarak üst tura yükselirken, 6 grupta 3. sırayı alan en iyi 4 takım da üst tura yükselme başarısı gösterecek.

Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Altay Bayındır ( Fenerbahçe ), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz ( Beşiktaş ), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı ( Galatasaray ), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).