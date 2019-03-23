Euro 2020 Elemeleri H Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, Arnavutluk'a konuk oldu. Ay-yıldızlılar karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Millilere üç puanı getiren golleri 21. dakikada Burak Yılmaz ve 55. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Son galibiyetini Uluslar Ligi’nde deplasmanda İsveç’i 3-2 yenerek alan Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk maçlar göz önüne alındığında en son 3 Eylül 2010’da EURO 2012 elemelerinde Kazakistan’ı 3-0 yenmişti. Bundan önce 2002 Dünya Kupası ve EURO 2004 elemelerine 3 puanla başlayan Güneş, dünkü skorla 3’te 3 yapmış oldu. Grubumuzdaki diğer maçlarda İzlanda, Andorra’yı 2-0, Fransa da Moldova’yı 4-1 deplasmanda yenmeyi başardılar.

H Grubu puan durumu

1- Fransa / 3 puan

2- İzlanda / 3 puan

3- TÜRKİYE / 3 PUAN

4- Arnavutluk / 0 puan

5- Andorra / 0 puan

6- Moldova / 0 puan

A Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak. İlk maçtan puansız ayrılan Andorra ile Arnavutluk, karşıya gelecekken, gruptaki en önemli rakiplerimiz Fransa ve İzlanda, Stade De France'da kozlarını paylaşacak.



