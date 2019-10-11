Türkiye EURO 2020 puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada? A Milli Takım'ın kalan maçları...
Milli Takım puan durumu... 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşılaştı. Paris'te oynanan mücadelede 1-0 geriye düşen Milliler pes etmedi, Kaan Ayhan'la eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi. Fransa'dan 2 maçta 4 puan koparan Milli Takımımız, EURO 2020'ye katılma yolunda büyük avantaj sağladı. A Milli Takımımızın kalan maçları ve puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. 76'da Olivier Giroud'un golüne engel olamayan Milli Takımımız, 81'de Kaan Ayhan'la eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi. Fransa deplasmanında tarih yazan Şenol Güneş'in öğrencileri, hem liderliğini sürdürdü hem de ikili averajda Fransa'nın önüne geçti. Grubumuzda oynanan diğer maçlarda İzlanda, Andorra'yı 2-0, Arnavutluk ise Moldova'yı 4-0 mağlup etti.
Oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan ve 19 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa'nın önünde, gruptaki son 2 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına iki maç kala İzlanda ise 15 puan ile Türkiye'nin 4 puan gerisinde kaldı. Arnavutluk ise 12 puan ile dördüncü sırada yer aldı. Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, bir sonraki maçında 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı konuk edecek.
H Grubu puan durumu
1- TÜRKİYE / 19 puan
2- Fransa / 19 puan
3- İzlanda / 15 puan
4- Arnavutluk / 12 puan
5- Andorra / 3 puan
6- Moldova / 3 puan
Türkiye'nin kalan maçları hangileri?
10 Ekim Cuma: Türkiye 1 - 0 Arnavutluk
14 Ekim Pazartesi: Fransa 1 - 1 Türkiye
14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda
17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye
A MİLLİ TAKIMIMIZIN FİKSTÜRÜ
22 MART 2019
Arnavutluk 0 - 2 TÜRKİYE
25 MART 2019
TÜRKİYE 4 - 0 Moldova
8 HAZİRAN 2019
TÜRKİYE 2 - 0 Fransa
11 HAZİRAN 2019
İzlanda 2 - 1 TÜRKİYE
7 EYLÜL 2019
TÜRKİYE 1 - 0 Andorra
10 EYLÜL 2019
Moldova 0 - 4 TÜRKİYE
11 EKİM 2019
TÜRKİYE 1 - 0 Arnavutluk
14 EKİM 2019
Fransa 1 - 1 TÜRKİYE
14 KASIM 2019
TÜRKİYE - İzlanda
17 KASIM 2019
Andorra - TÜRKİYE