2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. 76'da Olivier Giroud'un golüne engel olamayan Milli Takımımız, 81'de Kaan Ayhan'la eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi. Fransa deplasmanında tarih yazan Şenol Güneş'in öğrencileri, hem liderliğini sürdürdü hem de ikili averajda Fransa'nın önüne geçti. Grubumuzda oynanan diğer maçlarda İzlanda, Andorra'yı 2-0, Arnavutluk ise Moldova'yı 4-0 mağlup etti.

Oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan ve 19 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa'nın önünde, gruptaki son 2 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına iki maç kala İzlanda ise 15 puan ile Türkiye'nin 4 puan gerisinde kaldı. Arnavutluk ise 12 puan ile dördüncü sırada yer aldı. Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, bir sonraki maçında 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı konuk edecek.

H Grubu puan durumu

1- TÜRKİYE / 19 puan

2- Fransa / 19 puan

3- İzlanda / 15 puan

4- Arnavutluk / 12 puan

5- Andorra / 3 puan

6- Moldova / 3 puan

Türkiye'nin kalan maçları hangileri?

10 Ekim Cuma: Türkiye 1 - 0 Arnavutluk

14 Ekim Pazartesi: Fransa 1 - 1 Türkiye

14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda

17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye

A MİLLİ TAKIMIMIZIN FİKSTÜRÜ

22 MART 2019

Arnavutluk 0 - 2 TÜRKİYE

25 MART 2019

TÜRKİYE 4 - 0 Moldova

8 HAZİRAN 2019

TÜRKİYE 2 - 0 Fransa

11 HAZİRAN 2019

İzlanda 2 - 1 TÜRKİYE

7 EYLÜL 2019

TÜRKİYE 1 - 0 Andorra

10 EYLÜL 2019

Moldova 0 - 4 TÜRKİYE

11 EKİM 2019

TÜRKİYE 1 - 0 Arnavutluk

14 EKİM 2019

Fransa 1 - 1 TÜRKİYE

14 KASIM 2019

TÜRKİYE - İzlanda

17 KASIM 2019

Andorra - TÜRKİYE







