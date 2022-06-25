32 profesyonel Espor takımının katıldığı Türkiye Espor Futbol Ligi Kupası şampiyonu Galatasaray oldu.

Sarı kırmızılı ekip Bursaspor, İstanbulspor ve Kayserispor’un olduğu B grubundan 9 puan ile birinci çıktı. Son 16 turunda Gaziantep FK Espor’u, çeyrek finalde ise Team Aurora’yı eleyerek yarı finale yükselen sarı kırmızılılar, 17 Haziran Cuma günü oynanan 4’lü finalin ilk aşamasında Fenerbahçe ’yi mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde; lig şampiyonu Beşiktaş Esports’u 1-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa uzandı.

Hürriyet