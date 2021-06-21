Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun açıklamasına göre, Sarıyer Motosiklet Kulübü tarafından organize edilen yarışlara 136 sporcu katıldı. EnduroGP sınıfında, birinciliği Rafet Karakuş elde ederken, İzzet Kazdal ikinci, Bayram Uysal ise üçüncü sırada yer aldı.
Kategorilere göre ilk 3 derecede yer alan sporcular şunlar:
E1: İzzet Kazdal, Gökhan Kart, Deniz Memnun
E2: Rafet Karakuş, Salih Serim, Süleyman Aydın
E3: Bayram Uysal, Yunus Muşmul, İslam Yıldız
EB:Soner Metin, İbrahim Duraman, Serkan Karandı
Genç: Anıl Özşeker, Emin Musaoğlu, Tolga Demir
EC: Ömer Bulduk, Salih Çarpışantürk, Furkan Asan
Veteran: Savaş Serim, Gökhan Güzelay, Erdem Gülüş
Kadınlar: İrem Ertüzün, Ayşe Kamiloğlu
ATV Şampiyonası’nda birinci Ahmet Özgül
Türkiye ATV Şampiyonası açılış ayağında ise ATV GP’de Ahmet Özgül il sırada yer alırken, Burak Kaya ikinci ve Görkem Gül ise üçüncü sırayı elde etti.
Kategorilere göre dereceye giren diğer sporcular ise şöyle:
S1: Haktan Özkul, Hasan Yatgın, Anıl Arseven
S2: Ahmet Özgül, Burak Kaya, Görkem Gül
S3: Mithat Cankaya, Hüseyin Can Şimşek