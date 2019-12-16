Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Titus Feronia Motor ve Doğa Sporları Kulübünde ev sahipliğinde İzmir’in Urla ilçesinde düzenlenen yarışlara 72 sporcu katıldı.
Kategorilerinde dereceye girenler şöyle:
Enduro
GP: 1. Bayram Uysal, 2. Erdem Toraydın, 3. Saban Özdemir
E1: 1. Sinan Memnun, 2. Gökhan Kart, 3. İbrahim Ercansungur
E2: 1. Ahmet Okatan
E3: 1.. Bayram Uysal, 2. Cemil Yurt, 3. Mehmet Okuyan
EB: 1. Erdem Toraydın, 2. Saban Özdemir, 3. Hakan Tosun
EG: 1. Muhammet Çetin, 2. Doğukan Duraman, 3. Kadirhan Kocabaş
EC: 1. Berkant Karademir, 2. İbrahim Duraman, 3. İbrahim Ethem Keskin
EV: 1. Nazmi Malkoç, 2. İbrahim Bozkurt, 3. Erdem Gülüş
S1: 1. Yiğit Anıl Arseven, 2. Hüseyin Can Şimşek, 3. Recep Yatgın
S2 ve GP: 1. Ahmet Özgül, 2. Mustafa Taşkın, 3. Emre Muharrem Sağlam