Türkiye dünya üçüncüsü!

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya’nın başkenti Tallinn’de gerçekleştirilen şampiyonada 60 kiloda Kerem Kamal altın madalyanın sahibi oldu. Kerem Kamal, gençlerde üst üste 3. kez dünya şampiyonluğunu elde etme başarısı gösterdi.

Organizasyonda 82 kiloda üçüncülük maçı için mindere çıkan Doğan Kaya, Alman Lucas Alexandros Lazogianis’i zorlu bir mücadelenin ardından 8-6 yenerek bronz madalya elde etti.

Günün diğer madalya mücadelesinde 97 kilo güreşçisi Beytullah Kayışdağ, Macar Aleks Szoke ile 1-1 berabere kalmasına rağmen, son puanı almasından dolayı maçın galibi ilan edilerek dünya üçüncüsü oldu.

67 kilo bronz madalya mücadelesinde Moldovalı Valentin Petic’e 3-1 yenilen Abdülsamed Başar ile 72 kiloda İranlı Mohammedreza Mahmud Rustami’ye 6-5 mağlup olan İsmail Gün, şampiyonayı beşinci tamamladı.

Grekoromen stilde 1 altın ve 4 bronz madalya alan Türkiye, 117 puanla bu kategoride takım halinde üçüncü sırada yer aldı.

Daha önce yapılan serbest stil maçlarında 3 bronz madalya kazanan milli takım, şampiyonayı 1 altın ve 7 bronzla tamamlamış oldu.