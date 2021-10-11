2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, 6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin ardından Norveç'i de deviremedi. Sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan milliler, 8. maçında Letonya'ya konuk oluyor. 2.'lik şansını sürdürmeyi hedefleyen Stefan Kuntz yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, kalan 3 maçını kazanıp, son hafta oynanacak olan Hollanda-Norveç maçının sonucunu beklemeyi hedefliyor.

Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl gider? Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

Pazartesi günü Letonya deplasmanıyla başlayacak seride Milliler, kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 3 maçtan çıkaracağımız 9 puanla elemeleri 21 puanda tamamlayacağız. Hollanda da aynı performansı devam ettirip kalan 3 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak. Onlar için son haftadaki Norveç mücadelesi prestij karşılaşmasına dönebilir. Norveç Karadağ ve Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa biz veda edeceğiz. Kaybederlerse Play-Off yolumuz açılacak. Burada berabere kalırsa Ay-Yıldızlılar gibi 21 puanda elemeleri bitirme senaryosu gerçekleşebilir. Bu durumda iş averaja kalacak. Ancak şu anda averaj olarak da iyiler. Kazanırken aynı zamanda fark da yapmamız gerekecek. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu

1- Hollanda / 16 puan

2- Norveç / 14 puan

3- Türkiye / 12 puan

4- Karadağ / 11 puan

5- Letonya / 5 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Türkiye fikstürü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç / 1-1

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi

1. Hafta: 24-25 Mart 2021

2. Hafta: 27-28 Mart 2021

3. Hafta: 30-31 Mart 2021

4. Hafta: 1-2 Eylül 2021

5. Hafta: 4-5 Eylül 2021

6. Hafta: 7-8 Eylül 2021

7. Hafta: 8-9 Ekim 2021

8. Hafta: 11-12 Ekim 2021

9. Hafta: 11-13 Kasım 2021

10. Hafta: 14-16 Kasım 2021

Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022