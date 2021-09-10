A Milli Takımımız 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta 13 puanı bulunan Hollanda ve Norveç ilk ikiyi paylaşıyor. 6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası Şenol Güneş'le yollar ayrıldı. Dünya Kupası'na gitme şansımız devam ediyor. İşte o ihtimalleri merak edenler için derledik...

İlk ihtimal liderlik!

Hollanda ve Norveç son 4 maç kala grupta 13 puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. Türkiye'nin grubu lider tamamlayabilmesi için bütün maçlarını kazanması dahi yetmiyor. Türkiye gruptaki bütün maçlarını kazanırsa Hollanda'nın grupta mağlubiyet alması gerekiyor. Türkiye bütün maçlarını kazanır ve Hollanda yenilgi alırsa Türkiye gruptan lider çıkıyor.

İkinciler Play-Off oynayacak

Grubu ikinci sırada bitiren takımların da şansı var. Bu nedenle 1 ay sonra Norveç'le Türkiye'de oynayacağımız maç çok önemli. Türkiye Norveç'i yener ve kalan 3 maçını da kazanırsa rakibin maçlarına bakmaksızın grupta ikinci olacak ve play off oynama şansı kazanacak.

6 maçta 3 galibiyet aldık!

Türkiye aslında gruba harika iki galibiyetle başladı. İlk maçta Hollanda'yı 4-2 yenen Türkiye ikinci maçta deplasmanda Norveç'i 3-0'la geçti. Letonya ve Karadağ maçlarında ise önde olmamıza rağmen son dakika gelen gollerle çok önemli 4 puan bıraktık. 5. maçında Cebelitarık'ı zorlanmasına rağmen 3-0 mağlup eden Türkiye Hollanda'ya 6-1 yenilerek şok bir skorla sahadan ayrılmıştı.

Türkiye kaçıncı sırada? Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu

1- Hollanda / 13 puan

2- Norveç / 13 puan

3- Türkiye / 11 puan

4- Karadağ / 8 puan

5- Letonya / 5 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Türkiye fikstürü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.