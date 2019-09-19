Türkiye, Katar'ın başkenti Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'na 20 atletle gidiyor. 2017 Londra'da iki madalya kazanan Ay-yıldızlı takım, Doha'dan da madalyalar ve finaller bekliyor. TAF Başkanı Fatih Çintimar, olimpiyat öncesindeki bu önemli şampiyonada yine tarih yazmak istediklerini söylerken, sporcularının hazırlıklarını tamamladığını ve gelecek haftayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

27 Eylül Cuma günü başlayacak olan Dünya Atletizm Şampiyonası 6 Ekim'e kadar sürecek. 210 ülkenin katılacağı dev şampiyonada Türkiye Milli Takımı'nda yer alan isimler arasında son dünya şampiyonu Ramil Guliyev ve dünya ikincisi Yasmani Copello da var.

Doha'da yarışacak olan Türk Milli Takımı atletleri şöyle:

ERKEKLER

200 metre: Ramil Guliyev

400m engelli: Yasmani Copello Escobar

Üç adım atlama: Necati Er

Çekiç atma: Özkan Baltacı

Maraton: Polat Kemboi Arıkan, Mert Girmalegesse

4×100 metre: Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer, Ramil Guliyev

20 km yürüyüş: Salih Korkmaz

KADINLAR

3000m su engelli: Tuğba Güvenç, Özlem Kaya

Maraton: Elvan Abeylegesse, Fadime Suna-Çelik

Cirit atma: Eda Tuğsuz

Gülle atma: Emel Dereli

20 km yürüyüş: Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal

DHA