‘Türkiye dijital oyunda ilerleyecek’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da düzenlenen ’e-spor Zirvesi 2019’da yaptığı konuşmada, bu çağın, teknolojinin, ülkeler arasındaki global rekabette öncelikli parametreyi teşkil ettiği bir dönem olduğunu belirtti.

Bakan Kasapoğlu, bilinçli ve stratejik düzeyde doğru adımlar atılması halinde Türkiye’nin, dijital oyun sektöründe global bir marka olma yönünde emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, her konuda olduğu gibi e-spor’un da avantajları ve dezavantajları olduğuna dikkat çekerken, “Bizler, bütün aktivitelerde olduğu gibi, bu konuda da stratejik adımlar atmak ve olası tehlikelere karşı gençlerimizi korumak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.