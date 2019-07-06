ANKARA (DHA) - Milli atletler, Avrupa Atletizm Birliği'nin takvimindeki 18'inci Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nın yapılacağı İsviçre'ye gitti.

7 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan 18'inci Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nda yer alacak milli takım, İsviçre'ye gitti. İsviçre'nin Zermatt kasabasında yapılacak şampiyonada Türkiye, müsabaka gerçekleşecek dört disiplinde de madalya arayacak.

Ay yıldızlı takım, Zermatt'taki şampiyonada şu isimlerle yarışacak:

Büyük Erkekler: Yavuz Ağralı, Muhammet Can Ağyürek, Orhan Avcı, Kemal Yıldırım

U20 Erkekler: İslam Adli, Samet Demir, Cuma Öztürk, Ramazan Yorulmaz

Büyük Kadınlar: Jale Başak, Eylem Gür, Remziye Temel, Elif Tozlu

U20 Kadınlar: Seher Karakoç, Ezgi Kaya, Öznur Tatar, Ruken Tek

Zermatt'ta 1600 metrede başlayacak büyükler müsabakası Riffelberg'deki 2 bin 579 metre rakımda sona erecek. 6 kilometrelik U20 müsabakası ise 2 bin 206 metrede başlayıp 450 metrelik irtifa ile yine Riffelberg'de noktalanacak.

7 Temmuz 2019 Pazar günü yapılacak müsabakalar, TSİ 10.30'da başlayacak.

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