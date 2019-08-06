4 Ağustos Pazar günü ise XCO kategorisinde U15 Erkek, U17 Kadınlar, Genç Kadınlar, U17 Erkek, Master Erkek 30+, 40+, 50+, Genç Erkek, Elit Erkek ve Elit Kadın yarışları düzenlendi.

İkinci gün gerçekleşen yarışlara İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Rize, Sinop, Elazığ, Sakarya, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Adıyaman, Çanakkale, Karaman, Malatya, Erzurum, Isparta, Kayseri, Mardin, Giresun, Konya, Bolu, Bursa, Kütahya, Karabük ve Yalova illerinden 300’ün üzerinde lisanslı sporcu katıldı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in startını verdiği final müsabakalarında olimpik dağ bisikleti disiplininde sporcular, elit ve yaş grubu kategorilerinde mücadele etti.

Büyük erkeklerde Abdülkadir Kelleci, dağ bisikletinde bu yılın Türkiye Şampiyonu oldu. İkinci sırayı Brisa Spor Kulübü’nden takım arkadaşı Yunus Emre Yılmaz aldı. Sakarya BB Spor Kulübü’nden Onur Balkan ise üçüncü oldu.

Elit kadınlarda, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Kulübü’nden Esra Kürkçü Akgönül, bu yıl da Türkiye Şampiyonu olurken podyumun diğer sıralarını, Brisa Spor Kulübü sporcuları ikinci Cansu Çelebi ve üçüncü olan Ayşe Çakır aldı.

U15 erkeklerde Çatalhöyük Gençlik Spor Kulübü’nden Ramazan Yılmaz podyumun en üst basamağına çıkan isim olurken ikinci Talas Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nden Mehmet Can Çukur, üçüncü ise Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nden Eren Kaim oldu.

U17 kadınlarda Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü’nden Funda Taşkın birinci, Alanya Sami Spor Kulübü Derneği’nden Sırma Nur Aydın ikinci ve Mosso Ege Pedal Spor Kulübü Derneği’nden Pelin Altekin üçüncülüğü elde etti.

U19 erkeklerde İzmir Gençlik Merkezleri· Gençli·k ve Spor Kulübü’nden Esat Ceylan birinci sırayı alırken Karabük Gençlik Spor Kulübü Derneği’nden Okan Aydoğan ikinci, Brisa Spor Kulübü’nden Samet Bulut üçüncü sırada yer aldı.

U19 kadınlarda ise şampiyon Karaman Duru Bulgur Performans S. K Derneği’nden Azize Bekar olurken Karaman Duru Bulgur Performans S. K Derneği’nden Sevim Gerçek ikinci, Handan Melike Uzun üçüncü oldu.

U23 erkeklerde Sakarya BB Spor Kulübü’nün genç sporcusu Halil İbrahim Doğan birinci sırada yer aldı.

Erzurum Bisiklet Gençlik ve S. K Derneği’nden Süleyman Sefa Temel’in ikinci olduğu mücadelede İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü’nden Zeki Kaygısız üçüncülüğü elde eden isim oldu.

Master kategorilerinde ise 30 yaş kategorisinde şampiyon, İstanbul Bisiklet Spor Kulübü Derneği’nden Yiğit Yazıcı oldu. Nilüfer Belediye Spor Kulübü Derneği’nden Salih Manavoğlu’nun ikinci olduğu şampiyonada yine İstanbul Bisiklet Spor Kulübü Derneği’nden Oğuz Özçelik üçüncü sırada yer aldı.

Master 40 kategorisinde İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü’nden Turgay Germen podyumun ilk basamağına çıkan isim olurken Aşkın Çiçek ikinci, Engin Karabacakoğlu üçüncü oldu.

Son olarak master 50 kategorisinde ise Toprak Su Gençlik Spor Kulübü Derneği’nden Murat İşçimen birinciliği elde eden isim olurken Mehmet Mestan ikinci, İstanbul Bisiklet Spor Kulübü Derneği’nden Selim Şenok üçüncü oldu.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ndeki asfalt, kum ve çakıldan oluşan yaklaşık 5 bin metrelik pistte gerçekleşen yarışların sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri düzenlenen seremoni ile verildi.

Ayrıca organizasyona katılan bisikletseverlere çekilişle bisiklet dağıtıldı.

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