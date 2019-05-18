Türkiye - Çin: 3-1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsviçre'nin Montrö şehrinde devam eden Montreux Volley Masters Turnuvası'nda 5'incilik - 6'ncılık klasman maçında bugün Çin ile karşı karşıya geldi. Milliler, Montrö şehrindeki Pierrier Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 25-18, 16-25, 25-23 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, Montreux Volley Masters Turnuvası'nı 5'inci sırada tamamladı.

SALON: Pierrier

HAKEMLER: Yuki Kitamura (Japonya), Sasiprapa Pimthongkhınburi (Tayland)

TÜRKİYE: Ebrar, Kübra, Hande, Cansu, Meryem, Zehra, Aylin (L) (Meryem, Fatma, Meliha, Cansu)

ÇİN: Yingying Li, Yang, Zheng, Hu, Duan, Diao, Li Lin (L) (Sun, Liu, Du)

SETLER: 25-18, 16-25, 25-23, 25-18

SÜRE: 91 dakika (22, 22, 26, 21)

DHA