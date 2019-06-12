Türkiye çeyrek finalde

Dünya Okçuluk Şampiyonası’nın üçüncü gününde takımlar makaralı yay kategorisinde Türkiye, kadınlar ve erkeklerde çeyrek finale yükseldi.

Hollanda’nın ’s-Hertogenbosch şehrinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, makaralı yay takım atışlarında Türkiye’yi erkeklerde temsil eden Evren Çağıran, Süleyman Araz ve Muhammed Yetim, Hindistanlı rakiplerini 238-234 yenerek, kadınlarda mücadele eden Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk ise Kanadalı rakiplerini 232-229 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bireyselde 4 sporcu üst tura kaldı

Makaralı yay Bireysel eleme atışlarında ise 4 milli sporcu yoluna devam etti.

Erkeklerde Evren Çağıran, birinci turda Lüksemburglu Arnaud Hocevar’ı 148-146, ikinci turda Belçikalı Jonathan Kools’u 146-146 beraberliğin ardından ekstra atışlarda yendi. Muhammed Yetim ise ilk turda Polonyalı Lukasz Przybylski’yi 147-142, ikinci turda Güney Afrikalı Christian Beyers De Klerk’i 145-144 mağlup ederek üst tura kaldı.

Kadınlarda Gizem Elmaağaçlı, birinci turda Mısırlı Nancy Elgibily’i 142-138, ikinci turda Malezyalı Iman Aisyah Norazam’ı 145-142 mağlup etti. Elemelere ikinci turdan başlayan Yeşim Bostan ise Çekyalı Martina Zikmundova’yı 144-141 yenerek yoluna devam etti.

Takımlar klasik yay kategorisinde kadınlarda Yasemin Ecem Anagöz, Aybüke Aktuna ve Gülnaz Büşranur Coşkun ile erkeklerde ise Mete Gazoz, Fatih Bozlar, Samet Ak, rakiplerine yenilerek 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota hakkını elde edemedi.