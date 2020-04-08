Türkiye-Çek Cumhuriyeti maçı hafızalardan silinmedi

Corona virüs salgını nedeniyle tüm sporseverler evde geçmişi yad ederken, biz de Fanatik.com.tr olarak Twitter adresimizden yaptığımız anketlerle bire nebze de olsa o günleri yaşatmaya çalışıyoruz. Twitter adresimizden paylaştığımız 'Hangi geri dönüş daha unutulmazdı?' anketi de ne çok ilgi görenlerden biri oldu.

11 bin 998 takipçimizin katıldığı ankette yüzde 52'lik dilimle birinci çıkan 2008 yılında oynanan Türkiye-Çek Cumhuriyeti maçı oldu. Yüzde 19.7'lik dilimle 2013 yılında oynanan Galatasaray -Real Madrid maçı ankette 2. oldu.

Bu 2 şıkkı yüzde 14.6'lık dilimle 2016 yılında oynanan Beşiktaş-Benfica maçı ve yüzde 13.6'lık dilimle 2008 yılında oynanan Fenerbahçe-Chelsea maçları takip etti.