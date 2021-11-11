Türkiye - Ceberitarık maçının öne çıkan rakamları

Gruplarda çıkmak için galibiyetin şart olduğu maçta millilerimiz gol ve goller bulmak zorunda. Şu anda gruplarda üçüncü sırada bulunan millilerimiz 15 puan ile ikinci sıradaki Norveç’in 2 puan gerisinde. Türkiye'nin gruplardan çıkabilmesi için Norveç’in kalan 2 maçta puan kaybetmesini bekleyecek.

Türkiye - Cebelitarık Dünya Kupası Elemeleri G Grubu mücadelesi 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stad’ında oynanacak. Müsabaka TRT1’den naklen yayınlanacak.

Takım serileri

Cebelitarık oynadığı son 18 maçı kaybederken bunların 12'side kalesinde en az 3 gol gördü. Son 10/12 maçta rakiplerine hem ilk yarıda hem de ikici yarıda mağlup oldu. Gollü geçen Türkiye'nin 9/10 maçında 2.5 gol barajı aşıldı.

Oran analizi

Cebelitarık için (Bu maçtan önceki)

Beraberlik 16.00 0/1 %0

2.5 Alt 4.75 0/2 %0

3.5 Üst 1.20 1/2 %50

Beklenti

Millilerin Cebelitarık ve Karadağ'ı yenmesi ve rakibi Norveç'ten G Grubu'nda ikinci sırayı almak için önümüzdeki hafta Hollanda'ya puan kaybetmesini bekleyecek. Cebelitarık 8 grup maçının tamamını kaybetti ve bu süreçte 34 gol yerken sadece 3 gol atma başarısı gösterdi. Türkiye maçın açık ara favorisi.