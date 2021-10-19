Türkiye-Cebelitarık maçının stadı belli oldu

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık ile karşılaşacağı maçın İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Kasım ayında oynayacağı maçların stadyumları belli oldu.

Buna göre Ay-Yıldızlı ekibimiz, 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Cebelitarık ile İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

Bu müsabakanın ardından Milliler, gruptaki son maçını 16 Kasım Salı günü saat 22.45'te Karadağ ile Podgorica Gradski Stadyumu'nda oynayacak.