Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ’Pandemi Komisyonu’ oluşturdu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF), normalleşme süreciyle birlikte çalışmalarını değerlendirmek için ’Pandemi Komisyonu’ oluşturdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen, 45 branş için antrenman sürecinin başladığı, buz hokeyinin ise bu branşlar içinde yer almadığı belirtildi.

Dr. Korkut Ulucan başkanlığında oluşturulan komisyonun, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu tarafından önerilen yöntemlere göre, "Karantina süreci", "Buza geri dönüş", "Takım antrenmanları" ve "Yarışma ve müsabakalar" başlıkları üzerinde bir yol haritası hazırladığı aktarıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan TBHF Başkanı Halit Albayrak, "Sporcularımız, ailelerimiz, kulüplerimiz, antrenörlerimizle birlikte buzu çok özledik. Bu sebeple alanında uzman kişilerden oluşan bir pandemi komisyonu oluşturduk. ‘Güvenli geri dönüş’ ilkesiyle sporcularımıza ve kulüplerimize sağlıklı bir normalleşme süreci hazırlamayı amaçlıyoruz. Komisyonumuz çok yönlü çalışmalarını sürdürüyor. Umuyorum ki bu rehber, tüm kulüplerimiz ve sporcularımızın sağlıklarını koruyarak spora devam etmelerine yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.