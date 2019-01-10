Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası müsabakaları 15 Temmuz Spor Salonu'nda start aldı.

Müsabakalara 45 ilden 600 sporcu katıldı. Şampiyonanın açılış programında konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. Şimdi bütün hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'dır. İnşallah geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020'de de ay yıldızlı bayrağımızı Tokyo'nun tepesine çıkaracağız ve İstiklal Marşı'mızı okutacağız" dedi.

Yarından itibaren final müsabakaları ile devam edecek şampiyonanın 13 Ocak'ta sona ereceği belirtildi.