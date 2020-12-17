Türkiye Kupası'ndaki 5-4’lük Göztepe galibiyetinde attığı 4 golle turun geçilmesinde büyük rol oynayan Batuhan Kör, Türkiye’de bir numaralı gündem olmayı başardı. 19 yaşındaki futbolcu, 4 günde 6 gol atarak ulaşılması çok zor bir başarıya da imza attı. Batuhan Kör, TFF 1.Lig’in 14’üncü haftasında Cumartesi günü oynanan Samsunspor maçında ağları 2 kez havalandırarak takımını galibiyete taşımıştı. Genç futbolcu, Göztepe’yle oynanan Türkiye Kupası maçında da rakip fileleri 4 kez sarsmayı başardı.

15 maçta 9 gol

Batuhan Kör, bu sezon lig ve kupa dahil çıktığı toplam 15 maçta 9 gole imza attı. 19 yaşındaki futbolcunun bu başarısı büyük yankı buldu. Genç oyuncu için şimdiden Avrupa'dan teklifler gelmeye başladığı ifade edildi.

Altyapıda gol makinesi

Genç oyuncunun, altyaş gruplarında da benzer performansı var. Bursaspor U17 Takımı ile 33 maça çıkan Batuhan Kör, 15 kez rakip fileleri havalandırırken; ligde Bursaspor U19 Takımı ile de çıktığı 38 maçta, 22 kez gol sevinci yaşadı. Kariyeri boyunca 172 maçta ter döken genç oyuncu, bu maçlarda 56 kez rakip ağları havalandırdı.



