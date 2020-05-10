Türkiye Boks Federasyonundan Anneler Günü mesajı

Türkiye Boks Federasyonu, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Hayattaki en değerli varlıklarımız olan, koşulsuz sevgileri, sınırsız hoşgörü ve fedakarlıklarıyla bizleri hayata hazırlayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

10 Mayıs 2020, Pazar 10:27 Son Güncelleme:
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Türkiye Boks Federasyonundan Anneler Günü mesajı

Türkiye Boks Federasyonu, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Hayattaki en değerli varlıklarımız olan, koşulsuz sevgileri, sınırsız hoşgörü ve fedakarlıklarıyla bizleri hayata hazırlayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." denildi.

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