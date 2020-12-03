Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslara işlem yapılırken görevini yapan basın mensubu Mehmet İnan, boksör olduğunu söyleyen şahıs tarafından darp edilmiş ve burnu kırılmıştı. Yaşanan olayın ardından yazılı bir açıklama yapan Türkiye Boks Federasyonu, "3 Aralık 2020 tarihinde basında yer alan olumsuz haberi üzüntüyle duymuş bulunmaktayız. Görevi başında şiddet gören basın mensubu Mehmet İnan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu tür olayların tekrar yaşanmamasını temenni ederiz. Bu şahıs boksör olduğunu söylüyor, ancak federasyonumuzun herhangi bir faaliyetine katılmamış, tanımadığımız ve bilmediğimiz biridir. Şahsın bağlı bulunduğu kulüple yapılan görüşme sonucu, şahsın kulüple ilişiğinin kesilmesi için işlemlerin hemen başlatıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan bu olaydan Türkiye Boks Federasyonu olarak üzüntü duyduğumuzu, bu şahsın yaptığı yanlışın camiamıza mal edilmemesi gerektiğini belirtir, adli sürecin federasyonumuzca takip edileceğini ve sürece göre iş ve işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL (İHA)