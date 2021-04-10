Türkiye Bisiklet Turu pazar günü başlıyor

Yarışın basın toplantısı, Nevşehir’de yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla ilgili, "Bu yıl gelen takımlar ve katılım itibarı ile 55 yılın en kuvvetli organizasyonuna şahit olacağız." mesajını verdi. Toplantıda konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "2021 yılının Avrupa spor kenti ilan edilen şehrimizde böylesine güzel bir organizasyonu yapmaktan son derece mutluyuz" derken Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da "3 milyar kişi bu büyük yarışı izleme imkanı bulacak" dedi.