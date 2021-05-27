Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) – TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Gökhan Dinçer’i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyespor Başkanı Gökhan Dinçer, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurullah Yıldız, Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Dergah Alkan, Fuat Alpaslan, Yusuf Konat ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı katıldı.

Toplantıda bundan sonra gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonlar hakkında fikir alışverişinde bulunulurken Başkan Dinçer, Büyükşehir Belediyespor’un 22 branşta Bursa ve Türk sporuna hizmet ettiğini ve bisiklet branşını da ön plana çıkarmak istediklerini söyledi. Başkan Dinçer, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın talimatları doğrultusunda altyapıya büyük önem veriyoruz. Bursa ve Türkiye’ye yeni sporcular kazandırmak istiyoruz. Düzenleyeceğimiz organizasyonlarla da daha fazla kişiyi sporla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin yavaş yavaş bisiklet kullanımı anlamında beklenen seviyeye gelmeye başladığını söyleyen Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ise, “Nerede organizasyon varsa federasyon olarak yanınızdayız. Biz her türlü desteğe hazırız. Bisiklet ailesi ve federasyon bu konuda emrinizde” ifadelerini kullandı.

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