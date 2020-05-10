Türkiye Bisiklet Federasyonu, Anneler Günü’nü kutladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, tüm annelerin günü kutlanarak, "Bugün Anneler Günü’nde, sağlıkları için çoğumuz onlardan uzaktayız. Dualarıyla güç bulduğumuz, sevgilerini daima yanımızda hissettiğimiz tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." denildi.



