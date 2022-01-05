Türkiye - Belçika maç sonucu: 30-25

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 3. maçında Belçika'yı ağırladı. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Milliler, önde başladığı karşılaşmada farkı koruyarak ilk 20 dakikalık bölümü 11-7 önde geçti. Skor farkını koruyan Ay-Yıldızlı ekip ilk devreyi de 17-14'lük skor üstünlüğü ile kapadı. Maçın ikinci yarısında da iyi oyununu sürdüren Milli Takım , maçı 30-25 kazandı.

Ay-Yıldızlı ekip, 8 Ocak'ta 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası Grup Elemeleri 1. Grup'taki dördüncü maçında yine Belçika ile karşılaşacak. Belçika'nın Hasselt şehrindeki Sporthal Alverberg'de oynanacak karşılaşma TSİ 22.15'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.



