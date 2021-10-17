Türkiye-Belarus maç sonucu: 63-57

İtalya’da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye Erkek Milli Takımı, A Grubu’ndaki ikinci maçında Belarus’la karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk periyodunu 15-14 önde geçen milli takım, başa baş devam eden mücadelede ikinci çeyreğin sonunda devreye 29-26 üstün girdi.
Üçüncü periyotta da dengeli oyun devam ederken, son çeyreğe 45-45 eşitlikle girildi. Son periyotta milli takım, 38. dakikada 10 sayılık farka ulaştı: 61-51. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Türkiye, maçı 63-57 kazandı.
Milliler, gruptaki üçüncü maçında bugün TSİ 18.00’de Yunanistan ile karşılaşacak. (AA)