Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, faaliyet gösteren tüm liglerini şampiyon ve küme düşme olmadan tescil etti. Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tekerlekli sandalye basketbol, ampute futbol ve oturarak voleybol liglerinin normal sezon sıralamasına göre tescil edildiği belirtildi.

Bu liglerin hiçbirinde şampiyon ilan edilmeyeceği ve ligden düşmenin de olmayacağı aktarıldı. Ampute futbolda 1. Lig’deki ilk üç sırada yer alan takımların Süper Lig’e, 2. Lig’de ise her iki grupta lider bulunan ekiplerin 1. Lig’e yükseldiği kaydedildi.

Tekerlekli sandalye basketbolda ise 1. Lig ve 2. Lig’de ilk üç sıradaki takımların, 3. Lig’de de gruplarında lider bulunan üç ekibin üst lige terfi ettirildiği aktarıldı.

Oturarak voleybolda da 1. Lig’de gruplarda yer alan ilk iki takımın Süper Lig’e çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, gelecek sezonun lig yapıları, takım sayıları gibi konuların ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu tarafından ayrıca duyurulacağı bildirildi.

AA