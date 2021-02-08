Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftası oldukça çekişmeli bir maça sahne oldu. Mamak Belediyesi ile Akhisar Belediye Basketbol'un mücadelesi tarihe geçti.

Kıyasıya geçen normal sürenin ardından maç 100-100'lük eşitlikle uzatmaya gitti. İlk uzatmada da çekişme sürdü ve 114-114'lük skorla ikinci uzatma devresi başladı.

İkinci uzatma sonunda 135-125 üstünlük sağlayan Mamak Belediyesi, 17. maçında 9. galibiyetini aldı.

Tam 260 sayı atılan maç, son 10 yılın en yüksek skorlu karşılaşması olarak kayıtlara geçti. Eski rekor 2013-2014 sezonundaki Finalspor-Hacettepe maçına aitti ve 151-93'lük skorla toplam 244 sayı atılmıştı.

İlginç tesadüf

10 yıl önce Hacettepe'de görevliyken 151 sayı yiyen tarafta bulunan Mamak Belediyesi'nin koçu Murat Dikmen, bu defa 135 sayı atan tarafta yer alarak iki rekoru da sahada yaşadı.

TRT SPOR